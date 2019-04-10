В Вологде вынесли приговор мужчине, пытавшемуся убить посетителя магазина на инвалидной коляске

37-летний житель Вологды признан виновным в покушении на убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30 п. В, И ч. 2 ст. 105 УК РФ). В июле 2018 года он, будучи пьяным, пытался зарезать мужчину на инвалидной коляске.

Как сообщает прокуратура Вологды, в одном из магазинов села Молочное вологжанин увидел посетителя, передвигающегося на инвалидной коляске, и из хулиганских побуждений решил убить его.

Он нанес ему множественные удары ножом по лицу, голове, туловищу и конечностям, высказывая угрозы убийством.

Потерпевший сильно пострадал. По данным регинального следственного управления, его остановили сотрудники и посетители магазина.

- Довести свой преступный умысел до конца осужденный не смог по независящим от него причинам, так как орудие преступления - нож в ходе нанесения ударов согнулся и утратил колюще-режущие свойства. Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, - сообщает городская прокуратура.

Нападавши приворен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.