В Вологде вынесли приговор мужчине, пытавшемуся убить посетителя магазина на инвалидной коляске

10.04.2019 [Происшествия]

37-летний житель Вологды признан виновным в покушении на убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30 п. В, И ч. 2  ст. 105 УК РФ).  В июле 2018 года он, будучи пьяным, пытался зарезать мужчину на инвалидной коляске.

Как сообщает прокуратура Вологды,  в одном из магазинов села Молочное вологжанин увидел посетителя, передвигающегося на инвалидной коляске, и из хулиганских побуждений решил убить его.

Он нанес ему множественные удары ножом по лицу, голове, туловищу и конечностям, высказывая угрозы убийством. 

Потерпевший сильно пострадал. По данным регинального следственного управления, его остановили сотрудники и посетители магазина.

- Довести свой преступный умысел до конца  осужденный не смог по независящим от него причинам, так как орудие преступления - нож в ходе нанесения ударов согнулся и утратил колюще-режущие свойства. Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, - сообщает городская прокуратура.

Нападавши приворен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

Тэги: инвалиды, жестокость

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