В квартире в Соколе из-за неисправности газовой плиты загорелась кухня
10.04.2019 [Происшествия]
Накануне утром пожарных вызывали на улицу Мусинского, 59 в Соколе. Там загорелась кухня в двухкомнатной квартире на втором этаже.
Огонь повредил внутренн.. отделку и мебель в комнате. Хозяйка получила термические ожоги лица и рук, госпитализация не потребовалась. Как сообщили в областном УМЧС, она сама потушила огонь.
- Она увидела вспышку огня за газовой плитой, загорелись обои в углу на стене и занавески, огонь быстро стал распространяться вверх. После чего она сразу смогла перекрыть газ в квартире и самостоятельно потушить огонь водой, при этом она получила ожоги лица и рук, - сообщается в рапорте о происшествии.
По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности газовой плиты.
Фото областного УМЧС.
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