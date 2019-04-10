В квартире в Соколе из-за неисправности газовой плиты загорелась кухня

Накануне утром пожарных вызывали на улицу Мусинского, 59 в Соколе. Там загорелась кухня в двухкомнатной квартире на втором этаже.

Огонь повредил внутренн.. отделку и мебель в комнате. Хозяйка получила термические ожоги лица и рук, госпитализация не потребовалась. Как сообщили в областном УМЧС, она сама потушила огонь.

- Она увидела вспышку огня за газовой плитой, загорелись обои в углу на стене и занавески, огонь быстро стал распространяться вверх. После чего она сразу смогла перекрыть газ в квартире и самостоятельно потушить огонь водой, при этом она получила ожоги лица и рук, - сообщается в рапорте о происшествии.

По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности газовой плиты.

