Вологжане завоевали 11 медалей на Первенстве Северо-Запада по дзюдо

В минувшие выходные в Республике Коми прошло Первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо. За медали боролись более 400 юношей и девушек из девяти регионов, в двух возрастных категориях - 12-14 лет и 15-16.

Сборная Вологодской области была представлена двумя школами - «Дрозд-Череповец» и «Витязь». Вместе вологодские спортсмены завоевали одну золотую, пять серебряных и пять бронзовых медалей. Золото досталось Ивану Кузнецову - он одержал победу среди юношей 15-16 лет.

По итогам соревнований была сформирована сборная, которая будет представлять Северо-Запад на Первенстве России. В неё вошли спортсмены, занявшие 1 и 2 места.