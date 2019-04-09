Вологжане завоевали 11 медалей на Первенстве Северо-Запада по дзюдо
09.04.2019 [Спорт]
В минувшие выходные в Республике Коми прошло Первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо. За медали боролись более 400 юношей и девушек из девяти регионов, в двух возрастных категориях - 12-14 лет и 15-16.
Сборная Вологодской области была представлена двумя школами - «Дрозд-Череповец» и «Витязь». Вместе вологодские спортсмены завоевали одну золотую, пять серебряных и пять бронзовых медалей. Золото досталось Ивану Кузнецову - он одержал победу среди юношей 15-16 лет.
По итогам соревнований была сформирована сборная, которая будет представлять Северо-Запад на Первенстве России. В неё вошли спортсмены, занявшие 1 и 2 места.
Фото: vk.com/sambo_drozd_che