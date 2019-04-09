В Белозерском районе жителей просят собрать часть суммы на ремонт развалившегося крыльца библиотеки

Руководство Антушевской сельской библиотеки Белозерского района попросило своих посетителей помочь с ремонтом крыльца. Оно, судя по фото, совсем развалилось. Деньги в библиотеке собирают не по своей воле - таковы условия участия в проекте "Народный бюджет". Люди хотят получить финансирование хотя бы за счет него. Почему местные власти до сих пор не отремонтировали крыльцо, от которого почти ничего не осталось, неизвестно.

Фото из группы библиотеки.

«Обращаемся ко всем неравнодушным к библиотеке людям за помощью в сборе средств на строительство нового крыльца для библиотеки. Строительство крыльца через проект "Народный бюджет" одобрено губернатором Вологодской области. Нам нужно собрать 9400 рублей - добровольные пожертвования, можно по 200 рублей, кто сколько сможет. Главное это сделать быстро, чтобы выделили средства в местной Администрации, районе, области, а ещё юридическое лицо. Сбор средств на ремонт крыльца ведётся в Антушевской библиотеке. Спасибо всем тем, кто уже оказал посильную помощь», - такая запись появилась в группе «Антушевская сельская библиотека» в соцсети ВКонтакте 5 апреля.

Однако вскоре пост вместе с фотографией был удален. Зато в группах, которые успели сделать перепост этого сообщения, появились фейки, которые убеждают жителей, что те "зря стонут" и что средства собираются в добровольном порядке. Порядок, конечно, добровольный, только анонимные "доброжелатели" умалчивают о том, что если эти деньги не будут собраны, то ремонта не будет.

Напомним, сельские поселения могут участвовать в проекте «Народный бюджет», который был запущен в Вологодской области в прошлом году. В рамках проекта муниципалитеты могут получить от области до полумиллиона рублей на решение наиболее значимых проблем. Обычно это благоустройство и различные ремонты. Однако деньги из областного бюджета выделяют только в том случае, если жители собирают часть средств сами - не менее 5% от общей суммы. Еще 45% на реализацию идеи должен вложить муниципалитет.

Некоторые жители называют этот проект "частичным перекладыванием финансирования ремонта и строительства социальных объектов на плечи простого народа".

Добавим, что пока в Белозерском районе собирают деньги, чтобы отремонтировать крыльцо библиотеки, в Сокольском районе в прошлом году потратили более 1,5 млн бюджетных рублей на ремонт крыльца администрации. А в Вологде - более 100 млн рублей на ремонт здания на Козленской, 8, где размещаются два департамента областного правительства.