Картина с умирающей вологодской деревней Сондуга будет показана на выставке в "Красном мосту"

09.04.2019 [Культура]

В галерее современного искусства «Красный Мост» откроется выставка московского художника Андрея (Дюди) Сарабьянова. В экспозицию «Разные вещи» вошли самые интересные работы мастера за последние 10 лет.

Экспозиция разделена на три части, каждая занимает свой этаж. Так, на первом этаже посетители увидят пейзажи: умирающая деревня Вологодской области Сондуга, хаты украинской деревни Шишаки, полуостров крайнего севера Таймыр, а также виды Сицилии. Большинство этих картин художник написал с натуры.

Второй этаж посвящен жанру «городской пейзаж» - зарисовки о новой Москве с её небоскребами и стоящими по соседству домами сталинского времени.

- На третьем этаже гости увидят невероятно мощную и завораживающую серию работ «Сила», которую художник создал, побывав на Афоне и вдохновившись жизнью монахов,- рассказали организаторы.

Дюдя Сарабьянов - представитель известной в России художественной династии. Он родился в семье художников и искусствоведов Бруни и Сарабьяновых и начал рисовать с раннего детства. Картины художника находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Экспозиция откроется 18 апреля в 18:00 и будет работать по 26 мая. Вход свободный.

 

Тэги: выставки

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