В Вологде будут судить пьющую женщину, которая убила своего мужа-алкоголика табуретом 

В Вологде будут судить страдающую от алкогольной зависимости женщину, которая, будучи пьяной, ударила табуретом своего мужа, который также пил. 50-летний мужчина скончался.

Супруги поссорились в одном из домов на улице Карла Маркса 15 января, будучи пьяными. В ходе ссоры 46-летняя женщина ударила своего мужа по голове табуретом, а спустя некоторое время он умер.

- Предварительные данные свидетельствовали о том, что причиной смерти мужчины мог явиться ушиб головного мозга, тупая травма головы. Однако результаты проведенной в ходе расследования уголовного дела судебно-медицинской экспертизы с учетом гистологических исследований показали, что скончался мужчина от заболевания сердца – кардиомиопатии (вероятно алкогольной), - сообщет региональное следственное управление.

Женщине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Дело передано в суд.