В Вологде вынесли приговор 17-летнему пациенту тубдиспансера, который 95 раз ударил ножом собутыльника

Вологодский городской суд вынес приговор в отношении 17-летнего молодого человека, который в сентябре прошлого года убил своего собутыльника.

Напомним, убийство произошло в коммунальной квартире дома на улице Гагарина. Там было найдено тело 33-летнего мужчины. Подросток с места преступления скрылся и избавился от орудия преступления. Нож был позже обнаружен следователями в мусорном контейнере.

В сентябре следственное управление сообщало, что 17-летний вологжанин нанес своему знакомому несколько ударов ножом, поссорившись с ним. После вынесения приговора городская прокуратура сообщила, что их было 95.

- В ходе судебного следствия установлено, что причиной конфликта между осужденным и его жертвой послужил тот факт, что потерпевший (будучи сам в состоянии алкогольного опьянения) решил провести профилактическую беседу с молодым человеком по вопросам вреда алкоголя в его возрасте. На подобные нотации вологжанин отреагировал крайне агрессивно, что в последующем вылилось в трагедию, - сообщает прокуратура Вологды.

По данным Newsvo, полученным из собственных источников, подросток вместе с другим собутыльником после убийства пошли пить в другое место, а потом продолжили пьянку в машине возле тубдиспансера на Пошехонском шоссе, пациентами которого являлись и 17-летний вологжанин, и хозяин машины. Во время пьянки подросток выбил в автомобиле стекло.

Молодой человек приговорен к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.