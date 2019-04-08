13 апреля в Вологде пройдет митинг в защиту экологии

08.04.2019 [Общество]

На площади Чайковского в субботу пройдет митинг по вопросах экологических проблем. Организатор акции Сергей Городишенин рассказал Newsvo, что хотел провести ее на площади Свободы, однако в администрации города ему ответили, что в нужное время она будет занята, и предложили разместиться в Заречье.

На митинге будут затронуты такие темы как ввоз мусора из Москвы на территорию русского севера, экологические проблемы в Вологодской области. 

- Во-первых, в Вологде проблемы с чистой водой. К сожалению, воду, которую нам поставляют в краны невозможно пить, жителям приходится фильтровать или покупать. Во-вторых, в связи с тем, что в городе должным образом не налажена услуга по вывозу мусора, мусор копится и складируется, отчего уже охотно на помойках орудуют крысы. В-третьих, хочу затронуть тему сохранения зеленых зон в Вологде и других городах области. Кроме того, я солидарен с жителями Архангельской области по запрету на ввоз московского мусора на полигоны, тем более что полигон на ст. Шиес граничит с Вологодской областью, - рассказал Сергей о некоторых темах митинга.

Начало митинга - 13 апреля в 14:00.

Тэги: Экология, митинги

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