В музее-заповеднике в Вологде в выходные пройдет выставка фиалок

08.04.2019 [Общество]

В Вологде уже в двадцатый раз состоится выставка «Кружево сенполий». Ежегодно на цветочной площадке демонстрируют несколько сотен сортов филок, среди которых можно найти как самые популярные сорта советской селекции, так и новинки. Понравившуюся разновидность фиалок можно будет купить.

В выходные свои фиалки представят вологодские коллекционеры Татьяна Пономарёва, Ирина Акимова и Юлия Горюнова. Гостями выставки станут известные российские селекционеры Галина Лазаренко из города Клина и Наталья Данилова-Суворова из Санкт-Петербурга.  Свои любимые сорта фиалок представит петербурженка Светлана Тетерина.

- Приятный сюрприз будет ждать каждого двадцатого посетителя юбилейной выставки: при покупке билета они получат в подарок сортовую фиалку. Не будет скучно на выставке и юным посетителям, для которых с 11:00 до 14:00 будет работать «Детская площадка» с занимательными заданиями. Те, кто посетят «Кружево сенполий» 14 апреля с 13:00 до 16:00, смогут поучаствовать в мастер-классе от Жанны Вересовой – мастера Вологодских художественных промыслов, - сообщают организаторы.

Выставка будет работать в Юго-Западной башне кремля 13 и 14 апреля с 10:00 до 17:00. Стоимость входных билетов –  80 рублей; для школьников, студентов и пенсионеров – 50 рублей.

Тэги: фиалки

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