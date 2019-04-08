Вологжане завоевали бронзу и серебро в Первенстве Межрегиональной мини-футбольной лиги «Золотое кольцо»

7 апреля прошёл последний тур Первенства Межрегиональной мини-футбольной лиги «Золотое кольцо». Соревания проводились в новом спортивном зале для игровых видов спорта на стадионе «Витязь».

Перед началом игрового дня вологодский «Ровесник-Логасофт» опережал своих земляков из «Регион 35» на три очка. Накануне «Регион 35» одержал две победы: 8:2 над ярославским СШ №13 и 4:3 - в матче с командой «Аркада-Бинго-Бум».

В итоге после 12 матчей «Регион 35» занял второе место, набрав 22 очка, «Ровесник-Логасофт» — третье с 19 очками. А победу с 28 баллами одержал ярославский «Шинник».