В Вологде сотрудники Росгвардии нашли возле гаражей 12-летнего мальчика без сознания

В субботу в Вологде сотрудники Росгвардии нашли возле гаражей 12-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали.

Вечером старший сержант Александр Куваев и сержант Александр Соболевна патрулировали территорию гаражного кооператива на улице Пугачева. Около 16:30 между двумя металлическими гаражами они обнаружили лежащего на снегу подростка. Ребенок был без сознания.

- Сотрудники Росгвардии вызвали скорую помощь и оказали ребенку первую медицинскую помощь: привели в чувства нашатырем. Когда он пришел в сознание, то сказал, что ему очень холодно. Правоохранители укутали его своими бушлатами и позвонили маме мальчика. Женщина через несколько минут прибежала к указанному месту и пояснила, что они проживают в этом микрорайоне и некоторое время назад ее 12-летний сын ушел на прогулку. Сам мальчик ничего пояснить не смог. Ребенка с подозрением на сотрясение головного мозга госпитализировали вместе с матерью,- рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Вологодской области.