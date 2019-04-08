В череповецкой фирме женщине помогли организовать мошенничество с материнским капиталом

В Череповце осудили за мошенничество с материнским капиталом 32-летнюю женщину, а также замдиректора фирмы, которая помогла ей оформить документы с фиктивными цифрами.

- Согласно предъявленному обвинению, К., являющаяся заместителем директора ООО, обладающая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, и М., являющаяся владельцем Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее-МСК), действуя группой лиц, по предварительному сговору, а К. с использованием служебного положения, в период с 31.05.2018 по 14.08.2018, совершили покушение на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, а именно средств МСК в сумме 453 026 рублей, в крупном размере, - сообщает прокуратура Череповца.

Светлана М. попросила Екатерину К. подобрать для нее комнату, которую она сможет приобрести, используя лишь часть материнского капитала.

Екатерина К. предложила клиентке внести в договор купли-продажи большую сумму, чем стоимость комнаты, и предоставить его в Пенсионный фонд РФ с целью получения выплаты средств материнского капитала в полном объеме. Светлана С. на это предложение согласилась. В итоге была куплена комната за 260 000 рублей, а в договоре купли-продажи указали стоимость 450 000 рублей и передали его в пенсионный фонд.

Деньги были переведены на расчетный счет Светланы М., которая передала часть суммы Екатерине К. за предоставленные услуги. По данным прокуратуры Череповца, преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ, однако каким образом они узнали о мошенничестве, не сообщается.

Вину в совершении преступления обе женщины признали полностью, дело было рассмотрено в особом порядке. Череповецкий городской суд признал Екатерину К. и Светлану М. виновными в совершении покушения на мошенничество при получении выплат в виде материнского капитала, путем предоставления ложных сведений (ст.ст. 30 ч.3, 159.2 ч.3 УК РФ). Им назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно без штрафа.