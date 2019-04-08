Жителю Череповца больше полугода не выдавали выписанное ему лекарство

Жителю Череповца пришлось через суд добиваться бесплатного лекарства, которое ему выписали в больнице. Без нужного медикамента череповчанин оставался больше полугода.

Мужчина имеет инвалидность и состоит на диспансерном учете. Врачебная комиссия «Вологодской клинической больницы № 2» назначила ему лекарственный препарат «Деносумаб». Он препарат применяется для лечения остеопороза, костных метастазов, опухоли костей, а стоит от 13 тысяч рублей.

Несмотря на решение врачебной комиссии, необходимое пациенту лекарство ему не выдавали с июня 2018 года. Это является нарушением двух федеральных законов - «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «О государственной социальной помощи».

По данному факту прокуратура Череповца направила в суд иск, в котором требовала обязать департамент здравоохранения Вологодской области обеспечить мужчину лекарственным препаратом. Городской суд в декабре 2018 года требования прокуратуры не поддержал, однако на сторону ведомства и пациента встал суд апелляционной инстанции