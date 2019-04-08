Жителю Череповца больше полугода не выдавали выписанное ему лекарство

08.04.2019 [Общество]

Жителю Череповца пришлось через суд добиваться бесплатного лекарства, которое ему выписали в больнице. Без нужного медикамента череповчанин оставался больше полугода.

Мужчина имеет инвалидность и состоит на диспансерном учете. Врачебная комиссия «Вологодской клинической больницы № 2» назначила ему лекарственный препарат «Деносумаб». Он препарат применяется для лечения остеопороза, костных метастазов, опухоли костей, а стоит от 13 тысяч рублей.

Несмотря на решение врачебной комиссии, необходимое пациенту лекарство ему не выдавали с июня 2018 года. Это является нарушением двух федеральных законов - «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «О государственной социальной помощи».

По данному факту прокуратура Череповца направила в суд иск, в котором требовала обязать департамент здравоохранения Вологодской области обеспечить мужчину лекарственным препаратом. Городской суд в декабре 2018 года требования прокуратуры не поддержал, однако на сторону ведомства и пациента встал суд апелляционной инстанции

«Судебной коллегией по гражданским делам Вологодского областного суда решение городского суда отменено как незаконное, принято новое решение, которым требования прокуратуры удовлетворены. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города Череповца», - сообщают в прокуратуре Вологодской области.

Тэги: нарушения, здравоохранение

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