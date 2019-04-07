У племенного завода "Заря" в Грязовецком районе при пожаре погибли 20 коров

07.04.2019 [Происшествия]

В субботу на животноводческой ферме в поселке Бушуиха Грязовецкого района при пожаре погибли 20 коров.

По данным областного УМЧС, сообшение о возгорании поступило в 22:55, до места пожарным нужно было ехать 40 километров. Огонь вспыхнул в кирпичном электрифицированном здании, которое принадлежит АО «Племенной завод «Заря». Общая площадь пожара составила 120 кв. м., частично повреждена кровля фермы. Погибли 20 коров.

Причиной возгорания стала электротехническая неисправность, сообщает областное УМЧС.

Тэги: пожар, сельское хозяйство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Сын топ-менеджера «Газпрома» получит более 400 млн рублей за сдачу в аренду автомобилей Вологодской скорой помощи
«Он показал мне картину, и я подумал, что такого совпадения просто не может быть» 
Власти Тотемского района обманули семью приехавших в район врачей, не предоставив им жилье по соцнайму
Заксобрание Вологодской области купило за бюджетный счет фитнес-браслеты и портативные колонки
Экс-замгубернатора Вологодской области и партфункционер «Единой России» Алексей Макаровский получит миллион рублей на свое образование
Суд не поверил в версию Анчукова о сносе здания «Труда» в Вологде 
Жильцам многоквартирного дома в Вологде начисляли двойную плату за коммунальные услуги от УК и ТСЖ
Чиновников на банкетах в Вологодской области кормят на сумму до 1600 рублей в день
Аукционы на выполнение проектных работ по двум детсадам и школе в Вологде выиграла фирма администрации города
Власти Великоустюгского района хотят потратить из бюджета около 200 тысяч рублей на фотокамеру
04.04.2019 [Общество]

Налоговая служба в Вологде просит поликлинику № 1 назначить премию фельдшеру, который помог потерявшему сознание клиенту ФНС

2232
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Учителю в Никольском районе пришлось добиваться назначения досрочной пенсии через суд
Житель поселка Майский погиб при пожаре из-за курения
У племенного завода "Заря" в Грязовецком районе при пожаре погибли 20 коров
Две библиотеки в Вологде и Соколе получат 10 млн рублей на модернизацию
Вологодская область вошла в пятерку регионов с лучшими фестивалями супа
Страховые свидетельства СНИЛС в России станут электронными
В Великом Устюге полицейские спасли ребенка из горящего дома
 


02.04.2019 [Экономика]

Обыски в Пожаре: льнопроизводителей в Бабаевском районе проверяет ФСБ

2182
0
07.04.2019 [БлогоVO]

Желаю Герхарду Шредеру

138
0
06.04.2019 [Обзор Прессы]

«С моего балкона вынесли полтонны крышечек». Петербурженка делает проект по переработке пластика для благотворительности

284
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика