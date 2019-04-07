У племенного завода "Заря" в Грязовецком районе при пожаре погибли 20 коров

В субботу на животноводческой ферме в поселке Бушуиха Грязовецкого района при пожаре погибли 20 коров.

По данным областного УМЧС, сообшение о возгорании поступило в 22:55, до места пожарным нужно было ехать 40 километров. Огонь вспыхнул в кирпичном электрифицированном здании, которое принадлежит АО «Племенной завод «Заря». Общая площадь пожара составила 120 кв. м., частично повреждена кровля фермы. Погибли 20 коров.

Причиной возгорания стала электротехническая неисправность, сообщает областное УМЧС.