Вологодская область вошла в пятерку регионов с лучшими фестивалями супа

05.04.2019 [Общество]

Вологодская область вошла в ТОП-5 регионов с лучшими фестивалями супа. Рейтинг на основе опроса туристов в социальных сетях составил российский сайт бронирования жилья Tvil.ru к Всемирному дню супа - 5 апреля.

По 27% опрошенных проголосовали Краснодарский край и Екатеринбург. В первом прошли фестивали «Смачный борщец» в «Атамани» и Фестиваль кубанского кваса в станице Староминской, где приготовили огромную окрошку. В Екатеринбурге прошлым летом был проведен Фестиваль русской окрошки.

По 18% процентов голосов получили Ростовская и Вологодская области. В Азовском районе Ростовской области в июле проходит фестиваль «Донская уха», а в Вологодской области - фестиваль «Чагода — родина серых щей». В Челябинске, который набрал 9% голосов, популярен Фестиваль окрошки в саду имени Пушкина.

Тэги: фестивали

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