Вологодская область вошла в пятерку регионов с лучшими фестивалями супа

Вологодская область вошла в ТОП-5 регионов с лучшими фестивалями супа. Рейтинг на основе опроса туристов в социальных сетях составил российский сайт бронирования жилья Tvil.ru к Всемирному дню супа - 5 апреля.

По 27% опрошенных проголосовали Краснодарский край и Екатеринбург. В первом прошли фестивали «Смачный борщец» в «Атамани» и Фестиваль кубанского кваса в станице Староминской, где приготовили огромную окрошку. В Екатеринбурге прошлым летом был проведен Фестиваль русской окрошки.

По 18% процентов голосов получили Ростовская и Вологодская области. В Азовском районе Ростовской области в июле проходит фестиваль «Донская уха», а в Вологодской области - фестиваль «Чагода — родина серых щей». В Челябинске, который набрал 9% голосов, популярен Фестиваль окрошки в саду имени Пушкина.