Страховые свидетельства СНИЛС в России станут электронными

Россиянам больше не будут выдавать страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (пластиковые зеленые карточки). Вместо них появятся справки с номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС), который нужен для получения государственных услуг.

- Изменения в законодательстве* коснутся только формальной регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) и не повлияют на будущие пенсии россиян. Как и прежде, СНИЛС будет присваиваться каждому зарегистрированному в системе ОПС. Хранится он будет в электронном каталоге ПФР. По запросу гражданину выдадут справку с номером его индивидуального лицевого счета, - сообщает пресс-служба Вологодского отделения ПФ РФ.

Выданные ранее страховые свидетельства продолжать действовать, однако менять карточки на новые в связи со сменой персональных данных или потерей документа уже не будут. Теперь будут выдавать только номер лицевого счета (СНИЛС).