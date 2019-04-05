В Великом Устюге полицейские спасли ребенка из горящего дома

В Великом Устюге полицейский вынес ребенка из горящего дома.

Наряд патрульно-постовой службы получил сообщение о возгорании одноэтажного деревянного дома на ул. Шумилова около часа ночи. На место поехали прапорщик полиции Алексей Наумов и старший сержант полиции Александр Дресвянкин.

«Прибыв на место происшествия, полицейские увидели зарево и поднимающиеся над строением клубы дыма. Через окно Александр Дресвянкин проник в дом. В одной из комнат, где уже горела стена, полицейский обнаружил спящую 7-летнюю девочку и ее родителей. Он разбудил взрослых, после чего обернул ребенка одеялом и передал через окно своему коллеге, находившемуся на улице, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Прибывшим пожарным полицейские рассказали, что в здании остались родители девочки, которых тоже вывели из дома. По предварительной версии, возгорание началось в бане, а поскольку строения на участке располагались близко друг к другу, огонь быстро перекинулся на дом.

Через несколько дней полицейские навестили спасенную семью: Алексей Наумов и Александр Дресвянкин встретили отца с дочкой у детского сада и подарили девочке большую куклу.

В настоящее время решается вопрос о поощрении Алексея Наумова и Александра Дресвянкина, сообщает сайт областного УМВД.