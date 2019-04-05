В Бабаеве ранее судимый мужчина выстрелил знакомому в ногу: тот умер

В Бабаеве задержан 36-летний мужчина по подозрению в причинении смертельного огнестрельного ранения 55-летнему местному жителю

Сообщение об огнестрельном ранении поступило в отделение скорой медицинской помощи ночью 3 апреля.

- Прибывшей по вызову бригадой пострадавшему оказана первая медицинская помощь, однако, жизнь его спасти не удалось. Раненый в ногу 55-летний мужчина скончался в реанимобиле, - сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

По подозрению в совершении преступления был задержан 36-летний безработный знакомый погибшего. Ранее он уже был осужден за насильственное преступление (причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, ночью подозреваемый, находясь в компании хозяина дома и его 55-летнего гостя, поссорился с последним. Сходив за гладкоствольным охотничьим ружьем, он вернулся к собутыльникам и выстрелил в гостя, ранив того в левую голень.

Следователи нашли это ружье в квартире сожительницы задержанного. На вопросы следователей он пояснил, что оружие на него не зарегистрировано, что он его когда-то нашел и хранил у себя.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины от огнестрельного ранения в ногу (ч.4 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).