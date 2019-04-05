В Череповце бесплатно покажут документальный фильм о жителе Мяксы конца XIX - начала XX века

05.04.2019 [Общество]

6 апреля Дом музыки и кино «Комсомолец» в Череповце приглашает зрителей на бесплатный показ документальной кинотрилогии режиссера Александра Анфёрова о жителе Мяксы конца XIX - начала XX века Вонифатии Ловкове. Фильм снят на основе его собственных записей о жизни в то время.

Первый фильм называется «Вонифатий. Семь лет, которые не потрясли мир». В основе сюжета - дневник крестьянина Вонифатия Ловкова, написанный с 1885 по 1891 годы.

- События и факты, содержащиеся в нем, кардинально меняют сложившееся представление о России времен правления Александра III. Сам дневник издан частным образом, ограниченным тиражом и уже считается раритетом,- сообщают организаторы.

Начало показа в 14:00.

Вторая картина – «Сказания Земли Мяксинской», снятая по дневнику Вонифатия Ловкова, а также событиям 30-40-70-х годов XX века. Фильм создан по архивным документам, в нем рассказывается в том числе о переплетении судеб Вонифатия Ловкова и поэта Константина Батюшкова.  

Начало показа в 15:30.

Третий фильм – «Одиннадцать песен Шурочки Анфимовой» - посвящен

Александре Степановне Дубенской, родившейся в 1914 году и жившей в селе Ершово.

- Раньше, когда были прадеды, было много деревень, лесу немного. Землю делили на число мужчин в семье, а женщин не наделяли, т. к. выйдут замуж. Но у кого много детей давали землю. У нас в деревне не было бар. В Конечном была усадьба. Хорошую землю забирали бары, а крестьянам доставалась плохая. У барина были слуги, если их было мало, то эти бары брали на работы крестьян, и им платили. Был в Ершове барин, он строил церковь на свои средства. В эксплуатацию она пошла в 1888 году – это хорошо помню, такая надпись долго сохранялась на церкви. Отцу тогда было 19 лет. Он вспоминал, что между Ершовым и Фролковым стояла деревянная церковь, её сломали, а эту выстроили. Когда комсомольцы ломали церковь (спиливал главы Кошелев), спилил, а ночью помер, - рассказывала Александра Степановна в 2014 году, когда ей исполнилось сто лет.

Начало показа в 16:30.

Вход свободный. 12+

Тэги: кино, история

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