В Вологде пьяный мотоциклист с 16-летней пассажиркой врезался в машину
05.04.2019 [Происшествия]
В Вологде пьяный мотоциклист без водительского удостоверения спровоцировал ДТП.
Инцидент произошел накануне в 23:35 около дома №47 на улице Зосимовская. По предварительной информации, пьяный 24-летний мужчина без водительского удостоверения и без мотошлема выезжал на мотоцикле "Хонда" с прилегающей территории и не предоставил преимущество в движении автомобилю "Фольксваген Пассат".
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в результате ДТП мотоциклист и его пассажирка, 16-летняя девушка, с травмами доставлены в больницу.
Фото областного УМВД.
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