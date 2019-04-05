В Вологде пьяный мотоциклист с 16-летней пассажиркой врезался в машину

В Вологде пьяный мотоциклист без водительского удостоверения спровоцировал ДТП.

Инцидент произошел накануне в 23:35 около дома №47 на улице Зосимовская. По предварительной информации, пьяный 24-летний мужчина без водительского удостоверения и без мотошлема выезжал на мотоцикле "Хонда" с прилегающей территории и не предоставил преимущество в движении автомобилю "Фольксваген Пассат".

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в результате ДТП мотоциклист и его пассажирка, 16-летняя девушка, с травмами доставлены в больницу.