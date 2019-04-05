В субботу в арт-пространстве Fabrica будут бесплатно угощать сладостями

05.04.2019 [Общество]

6 апреля в Вологде пройдет «Сладкий базар», на котором вологжане смогут попробовать продукцию местных мастеров-кондитеров и отдохнуть всей семьёй. 

Десерты, шоколад, мёд, пастила, бурфики, имбирные пряники, конфеты и пирожные ручной работы, гранола и много других сладостей – все это можно будет попробовать бесплатно и купить домой. Кроме того, вологжане на мастер-классах смогут научиться готовить разные сладости: мармелад, зефир, смузи, пирожное «картошка» и расписные пряники. 

На базаре пройдет кулинарные поединки, в которых будут соревноваться в мастерстве предприниматели, депутаты, актеры и медийные персоны. Они приготовят свои фирменные блюда и угостят ими зрителей. 

Гостей ждут с 12 до 18 часов в артпространстве Fabrica по адресу: ул. Мира, 8 (3 этаж). Вход бесплатный.

Тэги: ярмарки

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Сын топ-менеджера «Газпрома» получит более 400 млн рублей за сдачу в аренду автомобилей Вологодской скорой помощи
Власти Тотемского района обманули семью приехавших в район врачей, не предоставив им жилье по соцнайму
«Он показал мне картину, и я подумал, что такого совпадения просто не может быть» 
Путин поддержал кандидатуру Кувшинникова на губернаторские выборы
Турист из Вологды разбился во Вьетнаме
Заксобрание Вологодской области купило за бюджетный счет фитнес-браслеты и портативные колонки
Вологодское правительство о развитии экономики: «Побит ряд исторических рекордов»
Суд не поверил в версию Анчукова о сносе здания «Труда» в Вологде 
Ещё одно сельское поселение исчезло в Вологодской области
Экс-замгубернатора Вологодской области и партфункционер «Единой России» Алексей Макаровский получит миллион рублей на свое образование
03.04.2019 [Общество]

Чиновников на банкетах в Вологодской области кормят на сумму до 1600 рублей в день

2845
3
04.04.2019 [Общество]

В Вологде пройдет благотворительная ярмарка по продаже одежды в помощь подопечным "Хороших людей"

652
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области в 2019 году в детсадах откроют более 2 тысяч мест для детей до трех лет
В Вологде пьяный мотоциклист с 16-летней пассажиркой врезался в машину
В субботу в арт-пространстве Fabrica будут бесплатно угощать сладостями
Глава администрации Кириллова подозревается в незаконном назначении премий себе и своим подчиненным
На трассе Вологда- Новая Ладога задержали наркокурьера: он вез почти 7 кг наркотиков
Череповчанина приговорили к 8,5 годам лишения свободы за убийство знакомого из ревности
Сын топ-менеджера «Газпрома» получит более 400 млн рублей за сдачу в аренду автомобилей Вологодской скорой помощи
 


02.04.2019 [Экономика]

Обыски в Пожаре: льнопроизводителей в Бабаевском районе проверяет ФСБ

1677
0
05.04.2019 [БлогоVO]

26 лет назад я впервые захотела стать врачом. А теперь понимаю, что больше не хочу

794
0
03.04.2019 [Обзор Прессы]

Что Мордашов сделает с «Лентой», банкоматы без комиссии и ИИ против бюрократии

1222
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика