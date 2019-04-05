В субботу в арт-пространстве Fabrica будут бесплатно угощать сладостями

6 апреля в Вологде пройдет «Сладкий базар», на котором вологжане смогут попробовать продукцию местных мастеров-кондитеров и отдохнуть всей семьёй.

Десерты, шоколад, мёд, пастила, бурфики, имбирные пряники, конфеты и пирожные ручной работы, гранола и много других сладостей – все это можно будет попробовать бесплатно и купить домой. Кроме того, вологжане на мастер-классах смогут научиться готовить разные сладости: мармелад, зефир, смузи, пирожное «картошка» и расписные пряники.

На базаре пройдет кулинарные поединки, в которых будут соревноваться в мастерстве предприниматели, депутаты, актеры и медийные персоны. Они приготовят свои фирменные блюда и угостят ими зрителей.

Гостей ждут с 12 до 18 часов в артпространстве Fabrica по адресу: ул. Мира, 8 (3 этаж). Вход бесплатный.