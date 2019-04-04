На трассе Вологда- Новая Ладога задержали наркокурьера: он вез почти 7 кг наркотиков

04.04.2019 [Происшествия]

Полицейские взяли с поличным участника преступной группы, который занимался сбытом крупных партий наркотиков на территории Вологодской области и еще нескольких регионов России. У него изъяли 6,6 килограммов наркотических средств.

Наркоторговца задержали в конце марта на федеральной трассе Вологда-Новая Ладога. В ходе личного досмотра и осмотра его личного автомобиля у него было изъято около 3,4 кг наркотических средств. В ходе дальнейшей работы с фигурантом стало понятно, что, помимо Вологодской области, он доставлял крупные партии наркотиков в Новгород, Калининград, Санкт-Петербург, Владимир Татарстан, Чувашию и еще ряд регионов. Сбыт осуществлялся через тайники. В общей сложности у преступника изъято 6,6 кг наркотических средств - это примерно 20 000 разовых доз.

- Задержанный курьер - где-то средняя ступень между организаторами незаконного игорного бизнеса и рядовыми потребителями. За определенное денежное вознаграждение он являлся межрегиональным крупнооптовым закладчиком и его функции заключались в том, что он брал наркотические средства в закладках, также через интернет ресурсы весом от 3, 4, 5 кг и развозил по определенным субъектам, по указаниям организатора преступного бизнеса. Дальше он эти закладки в определенных адресах оставлял и передавал координаты организаторам. В дальнейшем либо уже непосредственно потребители забирали эти наркотические средства, либо также средние и мелкооптовые закладчики, то есть делали перезакладки. Соответственно, цепочка длинная, - рассказал начальник УНК УМВД России по Вологодской области Василий Косов.

Заместитель начальника следственного управления УМВД России по Вологодской области Анна Зайнетдинова добавила, что в совокупности возбуждено шесть уголовных дел. Наркокурьеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет до пожизненного лишения свободы.

-  Хотелось бы сказать, что в целом работа УВД в настоящее время строится на извлечении таких вот крупных партий, крупных поставщиков с целью недопущения распространения наркотиков более мелкими весами. Срабатываем именно на оптовые поставки,- рассказал заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Вологодской области Владимир Веселов и отметил, что наркотические средства доставляются, в основном, автомобильным транспортом.

Так, в прошлом году был выявлен канал доставки сильнодействующих наркотических средств из Казахстана.

- Всего за прошлый год на территории Вологодской области перекрыт 31 канал поставки наркотических средств, изъято более 22 кг наркотиков. В текущем году перекрыто шесть каналов поставки наркотических средств от 1 кг и более,-  рассказал заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Вологодской области Владимир Веселов.

Василий Косов добавил, что в 2018 году была прекращена деятельность семи интернет-магазинов по продаже наркотиков, которые работали на территории нашего региона. 20 сайтов были заблокированы Роскомнадзором. В 2019 году заблокировано более девяти интернет-ресурсов.

- За последние 4 года, по официальной статистике, количество наркозависящих на территории области сократилось в два раза, - подвел итог Владимир Веселов.

Тэги: наркотики
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