Череповчанина приговорили к 8,5 годам лишения свободы за убийство знакомого из ревности

В Череповце вынесли приговор за убийство на почве ревности. Происшествие случилось на улице Чкалова в августе 2018 года во время застолья.

Как сообщают в региональном следственном управлении, 39-летний черповчанин ударил палкой по голове 57-летнего мужчину, приревновав его к своей спутнице. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался, а убийца с места преступления скрылся. В ходе проверки ближайшего окружения погибшего полицейские нашли виновного. Он отрицал свою причастность к делу, но следователям и криминалистам СКР удалось собрать доказательства.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также в покушении на кражу. Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.