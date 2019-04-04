В Вологде развалилась «Дэу Нексия», не уступившая дорогу встречной машине на мосту
04.04.2019 [Происшествия]
Накануне вечером в Вологде на мосту на улице Кувшиновской столкнулись два автомобиля. Как сообщает областное УМВД, водитель «Дэу Нексии» ехал со стороны ул. Клубова в сторону ул. Чкалова при проезде моста не уступил дорогу встречному «Шевроле Лачетти».
В результате столкновения водитель «Дэу Нексии» был доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу с диагнозом ушиб мягких тканей головы и сейчас лечится амбулаторно. Женщина, ехавшая за рулем «Шевроле» с ушибом головного мозга и левого коленного сустава госпитализирована на нейрохирургическое отделение. Ее пассажирка, сидевшая спереди, получила ушибы.
Фото областного УМВД
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