В Вологде развалилась «Дэу Нексия», не уступившая дорогу встречной машине на мосту

Накануне вечером в Вологде на мосту на улице Кувшиновской столкнулись два автомобиля. Как сообщает областное УМВД, водитель «Дэу Нексии» ехал со стороны ул. Клубова в сторону ул. Чкалова при проезде моста не уступил дорогу встречному «Шевроле Лачетти».

В результате столкновения водитель «Дэу Нексии» был доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу с диагнозом ушиб мягких тканей головы и сейчас лечится амбулаторно. Женщина, ехавшая за рулем «Шевроле» с ушибом головного мозга и левого коленного сустава госпитализирована на нейрохирургическое отделение. Ее пассажирка, сидевшая спереди, получила ушибы.