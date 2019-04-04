КПРФ в Вологодской области хочет выдвинуть в губернаторы Александра Морозова

Кандидатом в губернаторы от КПРФ в Вологодской области хотят выдвинуть Александра Морозова. Такое решение было принято по результатам внутрипартийных обсуждений.

Решение об утверждении кандидатуры будет принимать пленум Вологодского областного отделения КПРФ.

В качестве своих задач на посту главы региона Александр Морозов видит полный пересмотр мусорной реформы.

- Будет проведена проверка конкурсов по выбору региональных операторов, пересчитан норматив по вывозу ТКО. Огромный объем работы предстоит провести в социальной сфере – необходимо приостановить «оптимизационные» процессы, заново сделать все расчеты и отменить мероприятия с негативными последствиями для населенных пунктов. На селе будут созданы точки роста социальной инфраструктуры вокруг действующих сельхозпроизводств и других предприятий.

Среди других задач - "исключить из жизни области элементы очковтирательства и прямого чиновничьего обмана населения", реальное соответствие зарплаты бюджетников «майским указам», компенсация части родительской платы в детсадах исходя из реальных затрат родителей, внедрение системы упрощенных разрешительных процедур для бизнеса, жетский контроль за тарифами ЖКХ.