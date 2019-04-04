КПРФ в Вологодской области хочет выдвинуть в губернаторы Александра Морозова

04.04.2019 [Политика]
КПРФ в Вологодской области хочет выдвинуть в губернаторы Александра Морозова

Кандидатом в губернаторы от КПРФ в Вологодской области хотят выдвинуть Александра Морозова. Такое решение было принято по результатам внутрипартийных обсуждений. 

Решение об утверждении кандидатуры будет принимать пленум Вологодского областного отделения КПРФ. 

В качестве своих задач на посту главы региона Александр Морозов видит полный пересмотр мусорной реформы.

- Будет проведена проверка конкурсов по выбору региональных операторов, пересчитан норматив по вывозу ТКО. Огромный объем работы предстоит провести в социальной сфере – необходимо приостановить «оптимизационные» процессы, заново сделать все расчеты и отменить мероприятия с негативными последствиями для населенных пунктов. На селе будут созданы точки роста социальной инфраструктуры вокруг действующих сельхозпроизводств и других предприятий. 

Среди других задач - "исключить из жизни области элементы очковтирательства и прямого чиновничьего обмана населения", реальное соответствие зарплаты бюджетников «майским указам», компенсация части родительской платы в детсадах  исходя из реальных затрат родителей, внедрение системы упрощенных разрешительных процедур для бизнеса, жетский контроль за тарифами ЖКХ.

– Мы планируем привлечь к работе по реализации нашей программы все здоровые силы области, – говорит Александр Морозов. – Дверь в нашу команду будет закрыта только тем, кто голосовал за пенсионную реформу и чиновникам, замешанным в коррупционных скандалах или находящихся под подозрением в коррупции. После победы на выборах мы отменим затратную и бессмысленную двуглавую систему управления в муниципалитетах, вернем прямые выборы мэров в городах и глав в районах. Прекратим курс на сворачивание местного самоуправления. Напротив – вернем полномочия и доходы от НДФЛ тем муниципалитетам, которые готовы их принять и осваивать. Наша общая задача – внести в управление регионом здравый смысл и развивать Вологодчину в интересах ее жителей, а не отдельных коммерческих структур.

Тэги: выборы, КПРФ
Фото с сайта Вологодского отделения КПРФ

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