Череповчанин Александр Рахманов поедет на Кубок мира по шахматам

04.04.2019 [Общество]

Александр Рахманов из Череповца занял 12 место в Чемпионате Европы-2019 по шахматам среди мужчин, который прошел в Скопье, Македония.  Теперь череповецкий шахматист поедет на Кубок мира, сообщает шахматный клуб "Гроссмейстер".

В турнире в Скопье участвовали около 150 гроссмейстеров со всего мира. Согласно Положению средний рейтинг соперников – основной показатель при распределении мест в таблице. Он и помог войти Рахманову в число отобравшихся на Кубок мира – он поделил итоговое 12 место (по дополнительным показателям стал 21-м в таблице).

Кубок мира пройдет в Ханты-Мансийске в сентябре.

Тэги: шахматы
Фото с сайта шахматный клуб "Гроссмейстер".

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