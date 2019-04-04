Череповчанин Александр Рахманов поедет на Кубок мира по шахматам

Александр Рахманов из Череповца занял 12 место в Чемпионате Европы-2019 по шахматам среди мужчин, который прошел в Скопье, Македония. Теперь череповецкий шахматист поедет на Кубок мира, сообщает шахматный клуб "Гроссмейстер".

В турнире в Скопье участвовали около 150 гроссмейстеров со всего мира. Согласно Положению средний рейтинг соперников – основной показатель при распределении мест в таблице. Он и помог войти Рахманову в число отобравшихся на Кубок мира – он поделил итоговое 12 место (по дополнительным показателям стал 21-м в таблице).

Кубок мира пройдет в Ханты-Мансийске в сентябре.