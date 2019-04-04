В Вологде пройдет благотворительная ярмарка по продаже одежды в помощь подопечным "Хороших людей"

13 апреля в Вологде пройдет благотовриельная ярмарка, которую организовала «Лавка добра» совместно с Фондом поддержки гражданских инициатив.

Собранные средства пойдут в помощь подопечным благотворительного фонда «Хорошие люди». На ярмарке можно будет приобрести взрослую и детскую одежду, обувь, аксессуары и бижутерию, игрушки и книги, изделия ручной работы от вологодских мастериц. Стоимость вещей - 50 - 200 рублей.

Ярмарка будет проходить с 10 до 14 часов по адресу Советский проспект, 35а. Дополнительную информацию можно узнать по номеру 8-981-442-12-08.