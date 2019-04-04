Жители Прилук в Вологде пожаловались мэру на бездействие чиновников по поводу несанкционированной свалки

В мирокрайоне Прилуки в Вологде уже несколько месяцев не ликвидируют несанкционированную свалку строительного мусора, которая образовалсь там еще в прошлом году. Пока чиновники бездействуют, игнорируя обращение жителей, которые сообщили о свалке еще осенью 2018 года, мусор стал засорять дренажную систему - вода стала поступать в подвалы домов. Свалка угрожает экологии, а виновников не ищут.

Комитет ТОСа "Прилуки" сообщает, что из-за бездействия по поводу их обращения еще осенью 2018 года, когда свалка только появилась, теперь добавилось работы у "Вологдагорводоканала", сотрудники которого уже несколько дней тщетно пытаются прочистить дренажные колодцы:

- Осенью 2018 года кто-то устроил несанкционированную свалку строительного мусора недалеко от КНС напротив автобусной остановки "Детский сад". Мусор перекрыл мелиоративную канаву, дренаж и так практически не работает в нашем микрорайоне, а теперь подвалы домов жителей улиц Мелиораторов, Колхозная и Железнодорожная наполняются водой. Осенью на обращение жителей чиновники не прореагировали, а теперь работники МУП ЖКХ "Горводаканал" третий день не могут прочистить дренажные колодцы.

Фото свалки из группы ТОСа "Прилуки".

Комитете ТОСа просит жителей помочь "вычислить" нарушителей. За все эти месяцы городские власти этим вопросом так и не занялись, хотя речь идет о серьезном экологическом нарушении:

- Большая просьба к жителям, если вам , что- то известно об устроителях свалки у КНС, сообщите пожалуйста комитету ТОС "Прилуки". А также о возникновении любых свалок в микрорайоне просим сообщать в группу ТОСа, обращайте на номера машин и любые заметные детали. Это наш микрорайон и мы не позволим превращать его в мусорный полигон. А пока мы обратились за содействием к мэру города Сергею Воропанову, - пишут в группе ТОСа.

В обращении к Сергею Воропанову жители сообщают, что о риске возникновения проблем с дренажной систем в случае, если свалку не уберут, они несколько месяцев назад предупреждали главу города Юрия Сапожникова. Однако никаких мер принято не было:

- Обращаемся к Вам по просьбе жителей МКР Прилуки. Осенью 2018 года по ул.Строителей напротив остановки «Детский садик», не далеко от КНС на охранной зоне дренажной канавы была устроена несанкционированная свалка строительного мусора. Добавили мусора и строители тротуара по улице Мелиораторов у детского сада №7. В результате оказалась засыпана дренажная канава. В Прилуках и так существует серьезная проблема с дренажной системой, она практически не работает, а этот мусор ещё усугубил ситуацию. Мы предупреждали об этом в обращении к главе города Сапожникову Ю.В. Но ничего не было предпринято, теперь началась весна и вода стала поступать в подвалы домов. Жители домов с ул.Железнодорожной д.124-138 и ул.Мелиораторов бьют тревогу. Третий день работники МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» чистят дренажные колодцы, но вода никуда не уходит.

Редакция Newsvo просит прокуратуру в Вологде заняться этим нарушением и добиться привлечения к ответственности нарушителей за несанкционированную свалку, а чиновников - за бездействие.