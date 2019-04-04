Налоговая служба в Вологде просит поликлинику № 1 назначить премию фельдшеру, который помог потерявшему сознание клиенту ФНС

В Вологде фельдшер поликлиники помог оказать первую помощь клиенту налоговой службы, которому стало плохо. Сотрудник поликлиники № 1 Алексей Хабардин случайно оказался в это время в зале ФНС и, когда увидел, что другому клиенту стало плохо, сразу пришел к нему на помощь.

В письме благодарности, которое налоговая служба прислала в адрес руководства поликлиники, говорится, что скорая помощь приехала только через 25 минут, и все это время вологжанину, потерявшему сознание, помогал фельдшер:

- Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области выражает благодарность сотруднику Вашего медицинского учреждения Харабардину Алексею Павлиновичу. К администратору операционного зала налоговой инспекции обратился мужчина 1953 года рождения, попросил оказать содействие в сдаче декларации, так как послеоперационный больной и неважно себя чувствует. Без талона электронной очереди ему незамедлительно была оказана государственная услуга по приему декларации, но отойдя от окна почувствовал себя плохо, потерял сознание. В зале случайно оказался врач А.П.Харабардин, в период ожидания скорой помощи - 25 минут!!!! - оказал первую помощь, находился рядом с мужчиной, контролировал его состояние, помог правильно поднять, посадить мужчину до приезда бригады скорой помощи. Выражаем слова огромной благодарности Алексею Павлиновичу - неравнодушному человеку, настоящему доктору.

В конце письма налоговая служба просит руководство поликлиники назначить Алексею Хабардину премию за его помщь и отзывчивость.