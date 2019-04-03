В Вологде две женщины украли металлический забор

Две жительницы Вологды попались на краже металлического забора, который они сдали в металлолом.

2 апреля около трех часов дня сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что на улице Герцена неизвестные женщины пытаются забрать металлическую ограду. Когда правоохранители прибыли на место, воровок, как и части забора, на месте уже не было.

Росгвардейцы решили проверить ближайшие пункты приема металлолома, и в одном из них приемщик рассказал, что некоторое время назад две женщины привезли на тележке четыре секции ограждений, получив за сданный металл 700 рублей.

После того, как у наряда группы задержания оказались приметы правонарушительниц, они отыскали их на соседней улице. Любительницами заработать на кражах оказались жительницы Вологды 1975 и 1980 гг. рождения, которые ранее неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности.

Вологжанки признались, что забрали ограждения, после чего сотрудники Росгвардии передали правонарушительниц в руки полиции.