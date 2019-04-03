Экс-замгубернатора Вологодской области и партфункционер «Единой России» Алексей Макаровский получит миллион рублей на свое образование

Бывший заместитель губернатора Вологодской области и партфункционер «Единой России» Алексей Макаровский оказался в числе 300 финалистов конкурса «Лидеры России». В качестве поощрения в нем предусмотрены образовательные гранты в размере одного миллиона рублей. То есть 47-летний Алексей Макаровский сможет повысить уровень своего образования за счет средств федерального бюджета.

Алексей Макаровский. Скриншот видео брифинга с сайта правительства Вологодской области.

«Лидеры России» - широко разрекламированный конкурс, который своей главной целью заявляет поиск «сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями».

«Чтобы стать участником конкурса, достаточно быть управленцем не старше 55 лет и иметь опыт руководства не менее пяти лет. Для участников до 35 лет действуют облегченные условия: достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности», - говорится на официальном сайте конкурса.

Алексей Макаровский вышел в финал, пройдя предварительно несколько этапов отбора на региональном уровне. Любопытно, что, несмотря на постоянное проживание в Москве (ред. - Макаровский работает в Центральном Исполкоме партии «Единая Россия»), он был участником от Вологодской области.

Одним из условий для выхода в финал конкурса была реализация социально-значимого проекта «Сердце лидера».

- Условием пропуска в финал будет требование, что каждый из полуфиналистов должен будет за это время выбрать сам и реализовать какое-то социально значимое действие на территории своего региона, — сказал на брифинге в декабре 2018 года первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, который курирует этот конкурс.

Найти каких-либо сведений о том, какой социально-значимый проект на территории Вологодской области реализовал или планирует реализовать Макаровский, нам не удалось. Никакой информации о проектах финалистов на официальном сайте «Лидеров России» нет.

Зато вологжане, наверное, хорошо помнят предыдущие «проекты» Алексея Макаровского - в департаменте внутренней политики Правительства области он долгое время отвечал за проведение выборов в Вологодской области и реализацию кадровых проектов «Команда губернатора». В ноябре 2017 года Алексей Макаровский был назначен полномочным представителем губернатора области и правительства области по организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в городе Москве (ред. - покинул эту должность в мае 2018 года).

Также Макаровский за время своей карьеры чиновника успел дважды поработать в адмнистрации Вологды - в качестве заместителей сначала Евгения Шулепова, а затем Андрея Травникова. В политику Алексей Макаровский пришел из бизнеса - он был директором вологодского филиала информационно-технического центра "Ками-Север".

Добавим, что в 1994 году Алексей Юрьевич окончил Ставропольское высшее авиационное инженерное училище ПВО по специальности «Вооружение летательных аппаратов» с квалификацией — инженер-электромеханик. В 2012 завершил обучение в НОУ ВПО Вологодский институт бизнеса, а до этого прошел переподготовку в Северо-Западной академии государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление».

Грант, полученный за участие в конкурсе "Лидеры России", Макаровский сможет направить на «освоение образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки». В положении о гранте сказано, что если участник выберет программу получения образования дороже миллиона, то сможет доплатить за обучение за свой счёт.