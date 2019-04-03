Схему организации дорожного движения в Вологде помогут разработать ТОСы

Территориальные общественные самоуправления могут внести свои предложения по разработке компексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) в Вологде. Рекомендации жителей будут принимать в департаменте городского хозяйства до 1 июля.

В администрации Вологды пояснили, что организацию дорожного движения в областной столице разрабатывает специализированная организация из Санкт-Петербурга. Специалисты исследуют и анализируют транспортные потоки города и выявляют проблемные места. Однако для разработки наиболее оптимального варианта схемы жителям также предлагают внести их предложения.

«Сейчас мы принимаем предложения от ТОСов, которые будут учтены в Комплексной схеме организации дорожного движения. Это будет усовершенствованная модель движения транспорта и пешеходов по городу, которая позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети, оптимально отрегулировать светофорные объекты, дорожные знаки. В схеме будут отражены пешеходные переходы, парковочные места, дорожная разметка. Планируется, что работа над КСОДД завершится в июле. После этого начнется поэтапное внедрение», - комментирует заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Вологды Алексей Шумилов.

Сотрудники департамента городского хозяйства, инициативные жители, представители ТОСов и депутаты Вологодской городской думы уже обсудили предложения по совершенствованию транспортной сети в 5-м и 6-м микрорайонах. Проблемные участки были осмотрены прямо на месте.

Так, жители улицы Конева предложили пересмотреть режим работы светофора в районе путепровода. Он настроен таким образом, что водители, которые едут со стороны Воркутинской, не дождавшись разрешающего сигнала светофора для поворота налево, прокладывают маршрут через центр города, вместо того чтобы использовать улицу Можайского как дублер улицы Герцена.

«В утренние часы пробка образуется по улице Конева на отрезке от улицы Яшина до Воркутинской. В ней автомобилисты в среднем проводят по 40 минут. Водители нервничают, что приводит к опасным перестроениям. Ситуация станет лучше, если увеличить продолжительность работы «стрелки» светофора на 4 секунды для поворота с ул. Конева налево на ул. Можайского», - пояснил депутат Вологодской городской думы, председатель ТОС «Можайский» Евгений Абрамов.

Кроме этого, прозвучали предложения о том, чтобы привести в порядок тротуар напротив Дворца спорта «Вологда», а также сделать тротуар и установить ограждение справа вдоль проезжей части вблизи перекрестка Конева и Архангельской.

«Часть вопросов, обозначенных активистами ТОС и депутатами, будут решены в рамках текущей деятельности, остальные после оценки их эффективности и целесообразности будут предложены для включения в КСОДД», - заключили в администрации города.

Проект "ТОСы в Вологде" реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.