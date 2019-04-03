В областной библиотеке в Вологде открылась выставка «Вепсы: язык и культура»

03.04.2019 [Культура]

Областная научная библиотека приглашает вологжан на книжную выставку «Вепсы: язык и культура», которая знакомит с традициями, бытом и языком одной из малых народностей России - вепсов.

На выставке представлены работы исследователей вепсской культуры, языка, обычаев, в частности, книги о языке вепсов, о говорах, характерных для вепсов Вытегорского района.

Отдельный раздел выставки посвящен культуре, этнографии и истории народа. Это не только книги, но и журнальные публикации об одежде, жилище, народных промыслах и традиционной культуре, а также об истории и повседневной жизни вепсов,- рассказали организаторы.

Кроме того, в экспозиции собрана народная литература вепсов: былины, напевы, сказки, стихи, рассказы, повести, а также детская литература на веппском.

Вепсы – одна из коренных малочисленных народностей России. Первое упоминание о них относится к VI веку. Основными занятиями вепсов были земледелие, животноводство, рыбная ловля и охота. Вепсы известны и как искусные ремесленники: они занимались ткачеством и шитьем, изготовлением орудий труда, предметов обихода, изделий из керамики. Среди них было много плотников, кузнецов, каменотесов. Сейчас вепсы в России проживают на территории Карелии, Вологодской и Ленинградской областей.

- Шимозеро, Пяжозеро, Куя, Войлахта – край девственных лесов и голубых озёр – вепсский край. Мир легенд, настоящее Зазеркалье. Почувствовать самобытный дух этих мест можно на севере Бабаевского района и в Оштинском сельском поселении Вытегорского района Вологодской области,- рассказали организаторы выставки.

Экспозиция будет работать до 15 апреля. Вход свободный.

Тэги: выставки, вепсы
Фото Вологодской областной библиотеки

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Пропавшую в Череповце девушку-подростка нашли мёртвой в московской квартире
Контрактник из Вологодской области погиб в Сирии
Лёгкомоторный самолёт разбился под Вологдой: пилот погиб
Власти Тотемского района обманули семью приехавших в район врачей, не предоставив им жилье по соцнайму
Путин поддержал кандидатуру Кувшинникова на губернаторские выборы
Турист из Вологды разбился во Вьетнаме
Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолёта под Вологдой
Появились фото с места крушения самолёта под Вологдой
Студент покончил с собой в Великом Устюге
Вологодское правительство о развитии экономики: «Побит ряд исторических рекордов»
01.04.2019 [Общество]

Заксобрание Вологодской области купило за бюджетный счет фитнес-браслеты и портативные колонки

4804
4
02.04.2019 [Экономика]

Обыски в Пожаре: льнопроизводителей в Бабаевском районе проверяет ФСБ

1311
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде две женщины украли металлический забор
Из контактного зоопарка в Череповецком районе сбежал белый лис Леша
Экс-замгубернатора Вологодской области и партфункционер «Единой России» Алексей Макаровский получит миллион рублей на свое образование
Пройти медосмотр перед детским садом спокойно за три дня можно в клинике "Вита"
Схему организации дорожного движения в Вологде помогут разработать ТОСы
«Вологда-Чеваката» дважды проиграла самарскому «Политеху-СамГТУ»
Китайцы хотят открыть в Устюжне завод по производству палочек для мороженого
 


02.04.2019 [Экономика]

Обыски в Пожаре: льнопроизводителей в Бабаевском районе проверяет ФСБ

1311
0
03.04.2019 [БлогоVO]

COPTER35 «Аэросъемка в Вологде»

292
0
01.04.2019 [Обзор Прессы]

10-месячному ребенку могли занести инфекцию в центре Бакулева. Родители просят помощи у Минздрава, прокурора и президента

962
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика