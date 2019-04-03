В областной библиотеке в Вологде открылась выставка «Вепсы: язык и культура»

Областная научная библиотека приглашает вологжан на книжную выставку «Вепсы: язык и культура», которая знакомит с традициями, бытом и языком одной из малых народностей России - вепсов.

На выставке представлены работы исследователей вепсской культуры, языка, обычаев, в частности, книги о языке вепсов, о говорах, характерных для вепсов Вытегорского района.

Отдельный раздел выставки посвящен культуре, этнографии и истории народа. Это не только книги, но и журнальные публикации об одежде, жилище, народных промыслах и традиционной культуре, а также об истории и повседневной жизни вепсов,- рассказали организаторы.

Кроме того, в экспозиции собрана народная литература вепсов: былины, напевы, сказки, стихи, рассказы, повести, а также детская литература на веппском.

Вепсы – одна из коренных малочисленных народностей России. Первое упоминание о них относится к VI веку. Основными занятиями вепсов были земледелие, животноводство, рыбная ловля и охота. Вепсы известны и как искусные ремесленники: они занимались ткачеством и шитьем, изготовлением орудий труда, предметов обихода, изделий из керамики. Среди них было много плотников, кузнецов, каменотесов. Сейчас вепсы в России проживают на территории Карелии, Вологодской и Ленинградской областей.

- Шимозеро, Пяжозеро, Куя, Войлахта – край девственных лесов и голубых озёр – вепсский край. Мир легенд, настоящее Зазеркалье. Почувствовать самобытный дух этих мест можно на севере Бабаевского района и в Оштинском сельском поселении Вытегорского района Вологодской области,- рассказали организаторы выставки.

Экспозиция будет работать до 15 апреля. Вход свободный.