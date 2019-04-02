Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане во время кругосветного путешествия

02.04.2019 [Общество]
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане во время кругосветного путешествия

Лодку Федора Конюхова, который совершает кругосветное пушествие, накануне накрыло штормом Южном океане. Об этом сообщается на сайте путешественника.

- Как оказалось, вместе с этим штормом из глубин Южного океана пришли феноменальные волны, очень мощные, возможно, они зародились еще к востоку от мыса Горн (в Атлантике) и, пройдя Южную Атлантику, южный Индийский и Тихий океаны, набрав колоссальную мощь, подошли к этому району, а локальный шторм добавил высоты за счёт ветровой волны (гребни).

В 22:17 по МСК пришло сообщение от Фёдора, что лодка перевернулась через борт, сделала оборот 360 градусов и встала на ровный киль. Сорвало часть солнечных панелей, они хлопают по рубке. Сорвало ветроуказатель, нет данных по направлению и силе ветра. Минут через 20 второй переворот, лодка самостоятельно вернулась в исходное положение. Затем еще один переворот и долго не поднималась, лежала килем вверх, слегка притопленная на правый борт, пока её не ударила проходящая волна, и получив ускорение – вернулась на ровный киль. Первый удар был самым сильным, лодка затрещала. Фёдор находился в кормовой каюте, все люки были задраены.

Это первый переворот лодки "Акрос" за 117 суток плавания. Связь с Федором Конюховым сохраняется через антенны спутниковых телефонов.

Напомним, кругосветная экспедиция Федора Конюхова началась в начале декабря из Новой Зеландии. Весельная лодка "Акрос" была специально спроектирована для этого путешествия британским дизайнером Филиппом Моррисоном. 

Тэги: путешествия
Фото: konyukhov.ru

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