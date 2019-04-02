Вологжанке помогли добиться доплаты к пенсии после гибели её мужа на производстве в “ТГК-2”

02.04.2019 [Общество]

В результате нечастного случая на производстве вологжанка Ирина Александровна потеряла мужа. На руках у нее остался несовершеннолетний сын, на которого женщина хотела оформить доплату к пенсии по потере кормильца.

Она обратилась в ПАО “ТГК-2” - компанию, в которой работал ее супруг. Но женщине в доплате отказали. Поэтому за помощью она обратилась в общественную приемную депутата законодательного собрания Вологодской области Антона Холодова.

«Меня, честно говоря, очень удивила эта ситуация. Человек погиб на производстве, жена осталась без мужа, сын - без отца, а компания будто бы игнорирует это. Мы стали работать с “ТГК-2”, направили туда депутатский запрос с требованием назначить доплату. Ведь того требует простая справедливость. И нам удалось выбить доплату к пенсии, свое решение компания пересмотрела. Ирине Александровне, а точнее её сыну, назначили ежеквартальную доплату к пенсии», - рассказал Антон Холодов.

Тэги: ТГК-2

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