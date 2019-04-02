Вологжанке помогли добиться доплаты к пенсии после гибели её мужа на производстве в “ТГК-2”

В результате нечастного случая на производстве вологжанка Ирина Александровна потеряла мужа. На руках у нее остался несовершеннолетний сын, на которого женщина хотела оформить доплату к пенсии по потере кормильца.

Она обратилась в ПАО “ТГК-2” - компанию, в которой работал ее супруг. Но женщине в доплате отказали. Поэтому за помощью она обратилась в общественную приемную депутата законодательного собрания Вологодской области Антона Холодова.