Гарантирующий поставщик электроэнергии зарегистрировался в Вологодской области

«Северная сбытовая компания», которая приступила к работе в Вологодской области с 1 января 2019 года, зарегистрировалась в нашем регионе. Как сообщили в компании, с 28 марта их юридический адрес теперь находится на ул. Зосимовской, 28 в Вологде.

- Налоги будут выплачиваться в бюджет Вологодской области», - пояснил генеральный директор ООО «Северная сбытовая компания» Станислав Протасов.

Напомним, ООО «Северная сбытовая компания» было зарегистрировано в Москве 20 июля 2018 г. (гендиректор - Оксана Панова). Учредители компании - ООО "МЭС-Развитие" (99%) и ООО "ЭСКБ-Развитие" (1%). Они входят в состав группы ПАО «Интер РАО», которая управляет энергосбытовыми компаниями – гарантирующими поставщиками электроэнергии в 14 регионах России. ПАО было зарегистрировано в 2002 году в Москве, его учредитель - ОАО РАО "Еэс России", которое было ликвидировано 1 июля 2008 г.

В свою очередь учредитель "МЭС-Развитие" - ПАО "Мосэнергосбыт", который был поставщиком в госконтрактах на общую сумму более 279 млрд рублей.