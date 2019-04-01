Череповчанин Андрей Ламов стал чемпионом России по спортивному ориентированию

01.04.2019 [Спорт]
Череповчанин Андрей Ламов стал чемпионом России по спортивному ориентированию

Череповецкие спортсмены завоевали две медали на Чемпионате России по спортивному ориентированию и Всероссийских соревнованиях (лыжные дисциплины), которые проходят с 28 марта по 2 апреля в поселке Барсово Ханты-Мансийского автономного округа - Югра.

Андрей Ламов с результатом 01:22:52 завоевал золотую медаль, а Степан Малиновский с результатом 01:24:26 стал бронзовым призером Чемпионата России в завершающей лыжной гонке соревнований - марафоне.

Тэги: лыжный спорт
Фото: vk.com/sportclub_che

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