Череповчанин Андрей Ламов стал чемпионом России по спортивному ориентированию

Череповецкие спортсмены завоевали две медали на Чемпионате России по спортивному ориентированию и Всероссийских соревнованиях (лыжные дисциплины), которые проходят с 28 марта по 2 апреля в поселке Барсово Ханты-Мансийского автономного округа - Югра.

Андрей Ламов с результатом 01:22:52 завоевал золотую медаль, а Степан Малиновский с результатом 01:24:26 стал бронзовым призером Чемпионата России в завершающей лыжной гонке соревнований - марафоне.