Череповчанин Андрей Ламов стал чемпионом России по спортивному ориентированию
01.04.2019 [Спорт]
Череповецкие спортсмены завоевали две медали на Чемпионате России по спортивному ориентированию и Всероссийских соревнованиях (лыжные дисциплины), которые проходят с 28 марта по 2 апреля в поселке Барсово Ханты-Мансийского автономного округа - Югра.
Андрей Ламов с результатом 01:22:52 завоевал золотую медаль, а Степан Малиновский с результатом 01:24:26 стал бронзовым призером Чемпионата России в завершающей лыжной гонке соревнований - марафоне.
Фото: vk.com/sportclub_che