В Череповце объединили еще две детские поликлиники

01.04.2019 [Общество]

Детские городские поликлиники №№ 2 и 4 в Череповце объединились в одну  - Череповецкую детскую городскую поликлинику №3. В департаменте здравоохранения говорят, что это сделано "с целью улучшения доступности специализированной медицинской помощи для детского населения Заягорбского района города".  

«Реорганизация бюджетных учреждений позволит создать более  эффективную систему оказания медицинской помощи детскому населению в Череповце, - отметил и.о. начальника департамента здравоохранения Сергей Бутаков. - Мы «стираем» грань между поликлиниками по прикреплению. Будет исключена работа по договорам  между медицинскими учреждениями. Единые  финансовые, материально-технические и кадровые ресурсы позволят более рационально их использовать и принимать комплексные управленческие решения».

- Объединение улучшит доступность узких специалистов и позволит создать условия для исполнения утвержденных стандартов и порядков оказания медицинской помощи, которые содержат требования к оснащению медицинских учреждений оборудованием и инвентарем, наличию медицинских кадров, - сообщает областной департамент здравоохранения.

Однако из этого сообщения департамента можно сделать вывод, что к вопросу подошли формально. Получается, проблема нехватки врачей и медоборудования "решена" тем, что теперь все медики и инвентарь юридически относятся к одной поликлинике, а не к двум? 

Как рассказала главный врач Череповецкой детской городской поликлиники №3 Светлана Федунова,  в ближайшее время в поликлинике будут организованы централизованные городские приемы врачей гематолога и гастроэнтеролога.  

В департаменте добавили, что реорганизация коснулась только части административно-хозяйственного персонала, не медиков.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Череповце объединили детские поликлиники №5 и №3, а также череповецкую районную поликлинику и горбольницу №2.

Тэги: здравоохранение

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