20-летняя череповчанка из ревности зарезала своего женатого любовника

01.04.2019 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор молодой девушке, которая из ревности убила своего любовника. Инцидент произошел в декабре прошлого года.

Как сообщает прокуратура Череповца, 20-летняя подсудимая летом прошлого года ушла из дома, оставив 3-летнюю дочь на мужа, и стала проживать в соседнем подъезде с 40-летним возлюбленным. Его жена с их тремя сыновьями вынуждена была уйти из дома. Однако совместная жизнь любовников не задалась: пара стала выпивать, на почве алкоголя и ревности они часто ссорились.

1 декабря сожительница обнаружила переписку любовника с его женой, из которой стало ясно, что он хочет вернуться в семью. Ревнивица позвонила возлюбленному и сказала, что все знает. После этого она стала «запивать горе» алкоголем вместе с подругой. Около полуночи любовники встретились в квартире и снова поссорились. Девушка схватила нож с клинком длиной около 20 см и ударила им мужчину в грудь.

Вину подсудимая не признала, сообщив, что сожитель убил себя сам. Пытаясь смягчить приговор, она неоднократно говорила о желании воспитывать дочь. Однако из показаний свидетелей следовало, что женщина длительное время не навещала дочь, хотя та жила в том же доме, и была занята лишь отношениями с погибшим.

- Подсудимой назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В пользу  жены погибшего и его детей в возмещение морального вреда взыскан 1 млн. 200 тыс. рублей,- сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

 

Тэги: ревность, убийство

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