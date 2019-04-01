В Череповце трех 15-летних подростков осудили за вымогательство денег у школьника

Череповецкий городской суд вынес обвинительный приговор в отношении трех 15-летних подростков, вымогавших деньги у своего 14-летнего знакомого.

Как сообщает прокуратура Череповца, в период с 27 августа по 3 сентября 2018 года подростки вымогали у 14-летнего школьника 10 000 рублей. Они останавливали его на улице, возле школы и даже приходили к нему домой. При этом сумма «выдуманного» долга с каждым разом становилась все больше.

- 3 сентября возле школы, в которой обучался потерпевший, последнему были причинены телеснее повреждения, а также высказаны угрозы приминения насилия, в случае невыполнения требований. Потерпевший требования о передаче денег воспринимал реально и опасался применения насилия, поскольку несовершеннолетние «герои» в каждом случае «разговаривали» с ним не тет-а-тет, а собирались в «стаю», причиняли телесные повреждения и высказывали угрозы применения насилия, в случае невыполнения требований, - сообщает прокуратура Череповца.

Подросткам предъявили обвинение по п. «а,в» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, т.е. требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному сговору с применением насилия), в суде они признали вину полностью. Свои действия подростки объясняли тем, что решили получить «легкие» деньги, понимая, что потерпевший слабее их.

Суд приговорил вымогателей к 2 годам лишения свободы условно, установив испытательный срок на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.