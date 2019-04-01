Череповецкая «Северянка» вышла в финал волейбольной Высшей лиги «А»

01.04.2019 [Спорт]

Череповецкая команда «Северянка» в серии до трех побед обыграла «Тулицу» из Тулы.

Да первых матча прошли в позапрошлые выходные в Череповце, тогда команды обменялись победами: сначала «Северянка» одержала победу на тайбрейке 3:2, а на следующий день «Тулица» в трех партиях взяла верх над хозяйками площадки.

При счёте 1:1 серия до трех побед продолжилась в Туле, где прошли два матча в минувшие выходные. Обе игры завершились со счётом 3:0 в пользу «Северянки» (25:21, 25:20, 25:23 и 25:13, 25:15, 25:23), череповчанки вышли в финал волейбольной Высшей лиги «А».

Соперником «Северянки» в финале станет нижегородская «Спарта», которая во втором полуфинале в трех матчах обыграла «Приморочку» из Владивостока.

Тэги: волейбол

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