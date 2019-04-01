В Великоустюгском районе пенсионерка разменяла мошеннице две пятитысячные купюры банка приколов

Жительница поселка Новатор Великоустюгского района стала жертвой мошенницы, разменяв ей купюры банка приколов.

Полицейским 81-летняя пенсионерка рассказала, что к ней домой пришла незнакомая женщина, которая представилась работником социальной организации и сказала, что принесла доплату к пенсии - две тысячи рублей. Поверив ей, пенсионерка пустила мошенницу в дом. Та сказала, что у нее только пятитысячные купюры, и попросила их разменять.

После того, как «соцработник» ушла, пожилая женщина обнаружила, что у нее на руках ненастоящие банкноты.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Великоустюгскому району установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 29-летняя жительница одной из деревень Великоустюгского района. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы за мошенничество.