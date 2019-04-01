Вологжане завоевали шесть медалей на Всероссийском турнире по джиу-джитсу

01.04.2019 [Спорт]
Вологжане завоевали шесть медалей на Всероссийском турнире по джиу-джитсу

В Москве в минувшие выходные прошел Всероссийский турнир по джиу-джитсу «Кубок Космонавтов» среди юношей и девушек до 16 и до 18 лет. Сборная Вологодской области завоевала две золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

Екатерина Фигурина стала победителем в разделе "бой" в возрастной категории до 18 лет и заняла третье место в разделе "бой лежа". В разделе "не ваза" Георгий Котов занял первое место среди юношей, Дина Михайлова - третье среди девушек. Кроме того, девушка завоевала серебряную медаль в разделе "файтинг".

Тэги: джиу-джитсу
Фото: vk.com/jiujitsuvologda

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