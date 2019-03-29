Вологодское правительство о развитии экономики: «Побит ряд исторических рекордов»

29.03.2019 [Экономика]

Первый замгубернатора Вологодской области Антон Кольцов, говоря о развитии экономики региона в 2018 году, заявил, что был «побит ряд исторических рекордов».

«Объем доходов областного бюджета вырос на 13,8 миллиарда рублей, консолидированного – на 15,3 миллиарда. По темпам роста экономического и налогового потенциала регион занял в России шестое место», — сказал он на заседании Межведомственной рабочей группы по платежам в бюджеты и легализации объектов налогообложения.

Благодаря таким результатам Вологодской области удалось получить грант в 396,3 млн рублей от правительства РФ.

«Темпы взяты высокие, их сбавлять нельзя», — добавил Антон Кольцов.

Тэги: рекорды, правительство

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