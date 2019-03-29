Место под армянскую церковь нашли в Череповце

Апостольскую армянскую церковь хотят построить недалеко отпляжа: у поворота с Октябрьского проспекта на Лесное. Для возведения храма земельный участок вывели из категории лесопарков. Такое решение одобрили на публичных слушаниях: 156 участников проголосовали за, 11 — против.

Проект благоустройства прихрамовой территории также вынесут на суд общественности, заверили в управлении архитектуры мэрии.

«Церковь будет очень красивой, её давно планировали в этом месте. Также будет разработан проект планировки, где в деталях будет проработано озеленение, размещение дорожек. Его также вынесут на публичные слушания», — сказала замначальника управления Ксения Полковникова.

Решение публичных слушаний носит рекомендательный характер.

Армянская диаспора насчитывает в Вологодской области пять тысяч человек.

В 2012 году в центре Вологды установили армянский крест хачкар, писал NewsVo. Вот, как это было.