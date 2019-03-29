Бывший следователь возглавил управление Минюста по Вологодской области

29.03.2019 [Политика]

Начальником управления Минюста по Вологодской области стал Сергей Кинякин. Ранее он долго работал на руководящих должностях в прокуратуре и следственном комитете.

Кандидатуру Кинякина для назначения рекомендовал Минюсту губернатор Олег Кувшинников:

«[За годы службы в СК] при его участии выстроено эффективное взаимодействие между Правительством области и следственным управлением. Считаю, что на новом посту Сергей Петрович проявит себя исключительно как высококвалифицированный специалист и ответственный руководитель».

С 1991 по 2007 год Сергей Кинякин работал в областной прокуратуре. С 2007 года он стал замом главы следственного управления: сначала при прокуратуре, а потом и в составе отделившегося управления СК. В октябре 2018-го, после визита в Вологду Александра Бастрыкина, подал рапорт об отставке. В региональном управлении СК тогда сообщили, что Кинякин нашёл себе новую работу.

Тэги: Минюст, Сергей Кинякин, следователи

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