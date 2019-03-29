Ещё одно сельское поселение исчезло в Вологодской области

29.03.2019 [Общество]

Два сельских поселения в Шекснинском районе Вологодской области объединили в одно. Речь идёт о Никольском и Юроченском. Они находятся рядом. Сделать их одной административной единицей попросили сами местные жители.

«Одно более крупное – Никольское. В нем проживает свыше тысячи человек. А в Юроченском – около двухсот жителей. Управлять таким поселением достаточно неэффективно, поскольку почти все средства бюджета расходуются на управленческий аппарат», объяснил причины слияния замгубернатора Эдуард Зайнак.

Объединенное муниципальное образование будет называться Никольское сельское поселение.

 

Тэги: укрупнение, деревни

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