Ещё одно сельское поселение исчезло в Вологодской области

Два сельских поселения в Шекснинском районе Вологодской области объединили в одно. Речь идёт о Никольском и Юроченском. Они находятся рядом. Сделать их одной административной единицей попросили сами местные жители.

«Одно более крупное – Никольское. В нем проживает свыше тысячи человек. А в Юроченском – около двухсот жителей. Управлять таким поселением достаточно неэффективно, поскольку почти все средства бюджета расходуются на управленческий аппарат», — объяснил причины слияния замгубернатора Эдуард Зайнак.

Объединенное муниципальное образование будет называться Никольское сельское поселение.