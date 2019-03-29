Турист из Вологды разбился во Вьетнаме

Вологжанин Евгений Полянский погиб во Вьетнаме. Его дрзья и родственники просят помощи в транспортировке тела на родину.

Трагедия произошла вблизи города Да Нанг. Мужчина упал с высоты 150 метров, подскользнувшись со склона. Травмы были не совместимы с жизнью.

«При жизни он мне сказал, что он хочет быть кремирован и что бы прах развеяли по ветру. На данный момент власти Вьетнама и консул посольства России выставили ценник в размере $ 5401, каждый день он увеличивается на $100 за хранение в морге», — сообщил его друг Семён Комин.

На своей странице ВКонтакте он опубликовал реквизиты счёта, куда желающие помочь могут перевести деньги.