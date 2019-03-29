В автопарке вологодского правительства сломалась очередная иномарка

125 тысяч рублей отдаст правительство Вологодской области на ремонт коробки передач и гидроблока машины из своего автопарка. Речь идёт о Skoda Octavia.

Аукцион, который проводило бюджетное учреждение «Автотранспортное хозяйство», состоялся 28 марта. Его выиграл индивидуальный предприниматель Александр Лысенко. Начальная цена контракта была в два раза выше – 287 тысяч 430 рублей. Однако участники аукциона сыграли на значительное понижение суммы.

Напомним, в 2018 году автотранспортное хозяйство потратило более 7 млн рублей на ремонт и техническое обслуживание дорогих иномарок. При этом одну из них — BMW 740 Li xDrive, согласно аукционам, ремонтировали около 10 раз за год.

В ноябре 2018 года в правительстве Вологодской области заявили о покупке автомобилей марки «Skoda Rapid». Чиновники посчитали эти машины более бюджетными.