Карнакова вновь стала председателем счётной палаты Вологодской области
29.03.2019 [Политика]
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области решили не менять председателя реиональной счётной палаты и снова утвердили в этой должности Ирину Карнакову.
«Соответствует всем необходимым требованиям. Комитет поддержал решение о назначении», — заявил в ходе заседания глава постоянного комитета ЗСО по бюджету и налогом Андрей Подволоцкий.
Депутаты назначение тоже поддержали и выкрикивали, вышедшей к трибуне Ирине Карнаковой, из зала: «Желаем дальше работать также честно. Успехов!».
Срок её новых полномочий начинается с 15 апреля 2019 года и продлится пять лет.
Этот пост она впервые заняла в 2014 году. Ранее Карнакова возглавлял управление налоговой службы Вологодской области.