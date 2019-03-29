Карнакова вновь стала председателем счётной палаты Вологодской области

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области решили не менять председателя реиональной счётной палаты и снова утвердили в этой должности Ирину Карнакову.

«Соответствует всем необходимым требованиям. Комитет поддержал решение о назначении», — заявил в ходе заседания глава постоянного комитета ЗСО по бюджету и налогом Андрей Подволоцкий.

Депутаты назначение тоже поддержали и выкрикивали, вышедшей к трибуне Ирине Карнаковой, из зала: «Желаем дальше работать также честно. Успехов!».

Срок её новых полномочий начинается с 15 апреля 2019 года и продлится пять лет.

Этот пост она впервые заняла в 2014 году. Ранее Карнакова возглавлял управление налоговой службы Вологодской области.